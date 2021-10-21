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Покупка, продажа и обмен криптовалюты, цифровых активов на тинькофф, сбербанк, наличные и любые платежные системы

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Вы получаете
Курс
Резерв
Среднее время обработки заявки
6 минут
Произведено обменов
1 996
Общий объем
3 248 330 $

Зеленая Свеча – надежный и удобный сервис обмена валют, предоставляющий услуги конвертации ваших средств быстро и безопасно. У нас вы можете купить биткоины (BTC) за наличные, обменять деньги на криптовалюту с банковских карт Visa и MasterCard на любые электронные валюты по самому выгодному курсу.
Сервис предлагает наиболее выгодные условия обмена среди конкурентов. Имеется возможность работать как с крупными, так и с мелкими суммами. Наши клиенты могут без труда обменять биткоины (BTC) и эфиры (ETH) на любую валюту любого банка. Зеленая Свеча предложит наиболее привлекательные условия, интуитивно понятный адаптивный интерфейс и хороший курс.

Мы предлагаем нашим клиентам покупку цифровых валют за рубли через Сбербанк Онлайн, за наличные или другим способом обмена. Сервис Зеленая свеча готов предложить вам выгодные условия сотрудничества: котировки обмена Bitcoin (BTC) за рубли через наш сервис соответствуют реальным курсам рынка; стоимость покупки или продажи Bitcoin фиксируется на момент назначения финансовой операции; регистрация в сервисе происходит просто и быстро, после чего вы уже можете принимать участие в проектах, позволяющих снизить стоимость сделок; сайт сервиса сертифицирован всеми мировыми стандартами безопасности, а несанкционированный доступ к сбережениям мгновенно блокируется.

Все переводы выполняются по наиболее актуальным и выгодным курсам на рынке. Зеленая Свеча имеет наиболее широкий выбор направлений обмена, высокую скорость обработки заявок, надежностью и стабильностью системы. Для совершения сделки достаточно выбрать соответствующее направление: Webmoney (WMZ) на Bitcoin (BTC), Сбербанк RUB — Ethereum (ETH) или любое другое, задать сумму активов к отправке и адрес кошелька получателя.

Сервис имеет крупные резервы всех валют и дает возможность обеспечения любых объемов сделок во всех направлениях.

Почему Зеленая свеча:

— Надежность – 100% обмена с обязательной выплатой;

— Срочность – любая операция занимает от 1 до 10 минут, независимо от направления обмена, валюты и суммы сделки;

— Конфиденциальность – информация о клиентах не хранится и не передается третьим лицам;

— Функционал – у нас вы можете купить любую криптовалюту за электронные деньги за наличные;

Обращение в Зеленую Свечу позволит вам купить или продать Bitcoin (BTC), Ethereum или другую криптовалюту быстро, выгодно, надежно и на наиболее привлекательных условиях.

Несколько фактов о нашем сервисе

1. Моментальный обмен криптовалюты на банковские карты, QIWI, ЯД, Webmoney, capitalist, наличные и многое другое.

2. МЫ СОСТОИМ В CPA.club и пользуемся популярностью среди множества участников.

3. Лучшие условия для ОВНЕРОВ и вебмастеров. Мы автоматизируем Вашу работу с финансами на все 100%. Делаем Masspayment на любые карты и платежные системы.

4. ВСЕ Популярные направления ОБМЕНА. Делаем обмен криптовалют в самых популярных направлениях. Оперативно добавляем актуальные направления.

5. Не требуется регистрации. Мы ценим ваше доверие, поэтому у нас вы можете совершать обмен криптовалют анонимно.

6. ВЫГОДНЫЙ курс обмена. Мы постоянно следим за колебанием курса на самых популярных биржах, чтобы сделать курс максимально выгодным.

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1.1
ETH
287343.45
RUB
20.04.2022, 19:03
0.01797497
BTC
63004.26
RUB
19.04.2022, 17:52
377400
RUB
4184.52
USDT
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USDT
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RUB
18.04.2022, 15:59
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ETH
487861.124
RUB
Отзывы
Все отзывы
Роман
19.04.2022, 20:45
Техподдержка исправила положение ,не бросили помогли , деньги пришли . Пожалуй лучший обменник !
Владислав
16.04.2022, 21:45
Мой первый опыт покупки коинов, все прошло хорошо,)
Данила
14.04.2022, 07:45
Менеджеру отдельное спасибо за помощь, клали наличные на тинькофф, все подсказал и рассказал, даже инструкцию…
Резерв валюты
ВТБ RUB
4858578.18
Advcash RUB
12280087.73
Payeer RUB
13297362.25
Payeer EUR
123199.028
Capitalist RUB
32319904.38
Capitalist USD
383110.847
Capitalist EUR
318163.049
Альфа Банк RUB
4917882.6
СБП RUB
6760440.71
Тинькофф QR-код (наличные) RUB
14837660.06
Тинькофф (cash in) RUB
4151184.4
Альфа Банк (cash in) RUB
15952088.94
Наличные РФ RUB
31815438.134
Tether Omni USDT
889561.595
Tether TRC20 USDT
1034696.546
Наличные РФ / УКР USD
533815.63
Наличные УКР UAH
4342577.332
Bitcoin BTC
221.28089936
Ethereum ETH
430.051993
Tether ERC20 USDT
1061737.983
Сбербанк RUB
11569122.21
Тинькофф RUB
22323088.14
Advcash EUR
115910.973
Яндекс.Деньги RUB
30306345.4
Qiwi RUB
5369225.45
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Сервис обмена электронных валют.

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