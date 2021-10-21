Зеленая Свеча – надежный и удобный сервис обмена валют, предоставляющий услуги конвертации ваших средств быстро и безопасно. У нас вы можете купить биткоины (BTC) за наличные, обменять деньги на криптовалюту с банковских карт Visa и MasterCard на любые электронные валюты по самому выгодному курсу.

Сервис предлагает наиболее выгодные условия обмена среди конкурентов. Имеется возможность работать как с крупными, так и с мелкими суммами. Наши клиенты могут без труда обменять биткоины (BTC) и эфиры (ETH) на любую валюту любого банка. Зеленая Свеча предложит наиболее привлекательные условия, интуитивно понятный адаптивный интерфейс и хороший курс.

Мы предлагаем нашим клиентам покупку цифровых валют за рубли через Сбербанк Онлайн, за наличные или другим способом обмена. Сервис Зеленая свеча готов предложить вам выгодные условия сотрудничества: котировки обмена Bitcoin (BTC) за рубли через наш сервис соответствуют реальным курсам рынка; стоимость покупки или продажи Bitcoin фиксируется на момент назначения финансовой операции; регистрация в сервисе происходит просто и быстро, после чего вы уже можете принимать участие в проектах, позволяющих снизить стоимость сделок; сайт сервиса сертифицирован всеми мировыми стандартами безопасности, а несанкционированный доступ к сбережениям мгновенно блокируется.

Все переводы выполняются по наиболее актуальным и выгодным курсам на рынке. Зеленая Свеча имеет наиболее широкий выбор направлений обмена, высокую скорость обработки заявок, надежностью и стабильностью системы. Для совершения сделки достаточно выбрать соответствующее направление: Webmoney (WMZ) на Bitcoin (BTC), Сбербанк RUB — Ethereum (ETH) или любое другое, задать сумму активов к отправке и адрес кошелька получателя.

Сервис имеет крупные резервы всех валют и дает возможность обеспечения любых объемов сделок во всех направлениях.

Почему Зеленая свеча:

— Надежность – 100% обмена с обязательной выплатой;

— Срочность – любая операция занимает от 1 до 10 минут, независимо от направления обмена, валюты и суммы сделки;

— Конфиденциальность – информация о клиентах не хранится и не передается третьим лицам;

— Функционал – у нас вы можете купить любую криптовалюту за электронные деньги за наличные;

Обращение в Зеленую Свечу позволит вам купить или продать Bitcoin (BTC), Ethereum или другую криптовалюту быстро, выгодно, надежно и на наиболее привлекательных условиях.

Несколько фактов о нашем сервисе

1. Моментальный обмен криптовалюты на банковские карты, QIWI, ЯД, Webmoney, capitalist, наличные и многое другое.

2. МЫ СОСТОИМ В CPA.club и пользуемся популярностью среди множества участников.

3. Лучшие условия для ОВНЕРОВ и вебмастеров. Мы автоматизируем Вашу работу с финансами на все 100%. Делаем Masspayment на любые карты и платежные системы.

4. ВСЕ Популярные направления ОБМЕНА. Делаем обмен криптовалют в самых популярных направлениях. Оперативно добавляем актуальные направления.

5. Не требуется регистрации. Мы ценим ваше доверие, поэтому у нас вы можете совершать обмен криптовалют анонимно.

6. ВЫГОДНЫЙ курс обмена. Мы постоянно следим за колебанием курса на самых популярных биржах, чтобы сделать курс максимально выгодным.